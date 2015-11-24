Фьюри пытался "унюхать страх" Кличко во время дуэли взглядов перед титульным боем (видео)

Сегодня в Дюссельдорфе (Германия) состоялась финальная пресс-конференция перед боем между чемпионом мира в супертяжелом весе WBA, WBO, IBF, IBO украинцем Владимиром Кличко и претендентом на его титулы британцем Тайсоном Фьюри, сообщает Klitschko-brothers.com.

Фьюри во время дуэли взглядов с Кличко устроил настоящее шоу. Британец без умолку болтал и даже пытался "унюхать страх" украинского чемпиона.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Фьюри пройдет 28 ноября.