Киевское "Динамо" обыграло "Порту" в Юношеской лиге УЕФА

Судьба матча была решена в эпизоде на 69-й минуте игры, сообщает официальный сайт УЕФА.

Контратака киевлян привела к тому, что Виктор Цыганков получил пас, прошел по правому флангу и прострелил на линию вратарской, где Алексей Щебетун в подкате дотянулся до мяча и протолкнул его в сетку. В оставшееся время киевляне сумели удержать преимущество.

В другом матче Группы G израильский "Маккаби" (Тель-Авив) на своем поле уступил английскому "Челси" из Лондона со счетом 0:4.

Таким образом, в турнирной таблице у "Челси" 13 очков, "Динамо" и "Порту" - по 7, "Маккаби" - 1 балл.

"Динамо" опережает "Порту" в борьбе за 2-3 места за счет двух побед в очных встречах.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Порту состоится матч Лиги чемпионов УЕФА "Порту" - "Динамо". Начало игры в 21.45 по киевскому времени.