Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по кроссу

Украина на этих соревнованиях будет представлена полным составом (по четыре атлеты) во всех видах программы, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Полный состав команды выглядит таким образом:

ЮНИОРЫ - Шевченко Сергей, Фесенко Роман, Ивахин Андрей, Хоменко Владимир; ЮНИОРКИ - Немченко Марина, Жмурко Анна, Мороз Юлия, Нагорная Яна; МУЖЧИНЫ (МОЛОДЕЖЬ) - Городиский Иван-Богдан, Антонюк Вячеслав, Капитанец Виталий, Нижник Николай, Обуховский Алексей (резерв); ЖЕНЩИНЫ (МОЛОДЕЖЬ) - Стребкова-Солтан Наталья, Зиненко Валерия, Ходаковская Мария, Райта Оксана; МУЖЧИНЫ - Лашин Дмитрий, Коваль Василий, Савчук Руслан, Стребков Иван; ЖЕНЩИНЫ - Михайлова Дарья, Игнатова Юлия, Килярская Валентина, Федорова Елена.

Чемпионат Европы состоится 13 декабря 2015 года недалеко от Тулона и Йера (Франция).