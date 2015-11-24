Лига чемпионов, 5-й тур, "Порту" - "Динамо" - 0:2: онлайн-трансляция

Встречаются лидер Группы G "Порту" и занимающий 3-е место в турнирной таблице чемпион Украины "Динамо".

Турнирная ситуация в группе сложилась таким образом, что "Динамо" необходима только победа для продолжения борьбы за место в плей-офф ЛЧ. На данный момент на счету "Порту" 10 очков, английского "Челси" из Лондона - 7, "Динамо" - 5 и израильского "Маккаби" (Тель-Авив) - 0. С учетом того, что "Челси" проводит сегодня матч против явного аутсайдера группы "Маккаби", даже ничья динамовцев в матче в Порту лишит их возможности побороться за место в двойке сильнейших команд группы и выход в плей-офф ЛЧ.

В первой очной игре двух команд в Киеве, состоявшейся 16 сентября в рамках 1-го тура группового этапа, хозяева поля НСК "Олимпийский" вырвали ничью у соперника в драматичной концовке. После того, как команды обменялись голами в середине первого тайма (на точный удар Гусева ответил Абубакар), на 81-й минуте Абубакар сделал дубль и вывел гостей вперед. Но, на 89-й минуте точный удар нанес Буяльский, который и установил окончательный счет в матче - 2:2.

Накануне матча главный тренер "Порту" Хулен Лопетеги отметил: "Мы подходим к этому матчу с мыслями, что пока еще ничего не добились. Завтра мы сыграем против команды с хорошей организацией коллективных действий, в которой много сильных исполнителей, в том числе и из сборной Украины. Они показывают качественный футбол. В Киеве мы действовали очень хорошо, но так и не смогли победить. Мы должны показать свой лучший футбол как в атаке, так и в обороне. Мы добьемся результата, только если выложимся на все 100%. Стараемся идти от матча к матчу, так что завтрашняя игра для нас будет самой важной. Мы верим в себя и знаем, что способны все сделать правильно. Мы можем показать настоящий спектакль и добыть победу".

В свою очередь, главный тренер "Динамо" Сергей Ребров отмечает: "Все стремятся играть в Лиге чемпионов. Если мы не выиграем этот матч, мир не остановится, но тогда мы не будем больше играть в Лиге чемпионов, а это самый сильный турнир, в который мы попали после длительного перерыва. Так что ребята, уверен, отдадут завтра на поле все силы. Уровень Лиги чемпионов заставляет всех футболистов работать в каждом матче с повышенной отдачей. Мы нашли уязвимые стороны "Порту" еще перед первой игрой, но одно дело рассказать ребятам, а другое - воспользоваться на поле этой информацией. "Порту" в первом матче прессинговал большой группой. В чемпионате Украины против нас так не играют, и пришлось непросто. Завтра будет точно так же, но проблемы в игре "Порту" есть. Даже несмотря на то, что эта команда пока не проиграла ни одного матча в этом сезоне. Надеюсь, мы этими проблемами воспользуемся".

На котировках букмекерских контор фаворитами игры считаются хозяева поля. На победу "Порту" ставки принимаются с коэффициентом 1,81 к 1, в то время как на ничью - 3,46 к 1, а на победу "Динамо" - 4,40 к 1.

Матч "Порту" - "Динамо" начнется в Порту в 21.45 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд:

Порту: 12. Касильяс, 2. Перейра М., 3. Мартинс Инди, 5. Маркано, 21. Лаюн, 6. Рубен Невеш, 8. Браими, 22. Данилу, 25. Имбула, 9. Абубакар В., 11. Тельо

Запасные: 1. Элтон, 15. Эвандро, 16. Эррера, 17. Корона Хесус, 20. Андре, 10. Освальдо, 23. Буэно

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 19. Гармаш, 10. Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес, 25. Гонсалес Д.

Запасные: 23. Рыбка, 4. Велозу, 8. Петрович Р., 29. Буяльский, 90. Беланда, 20. Гусев О., 91. Теодорчик.

"Динамо" нужно побеждать! Этим все сказано. Матч, в котором только положительный результат позволит киевлянам продолжить борьбу за попадание в весеннюю часть Лиге чемпионов, проходит в Порту. Подепечным Сергея Реброва нужно выложиться бе остатка, чтобы добыть победу. Этот тезис рефреном проходит через все комментарии накануне игры. Пожелаем же команде выложиться и по-максимуму. И еще - немного удачи. Она обязательно должна быть на твоей стороне в столь важных матчах, как сегодняшний.

Вперед, "Динамо"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Игроки "Порту" развели мяч с центра поля. И сразу же нарушение - Силва в центре поля врезался в соперника сзади.

2. Первый удар по воротам - Перейру с линии штрафной пробил, мяч прошел рядо со штангой ворот Шовковского.

3. Ярмленко сошелся в борьбе с Маркано и получил микротравму. Соперник знает сильные стороны киевлян.

4. Браими в штрафной "Динамо" пошел на таран на трех защитников сразу и сам же нарушил правила...

5. "Порту" владеет мячом. Пока на своей половине поля.

6. Браими совершил фланговый проход и заработал угловой. Прострел заблокировал Драгович.

7. Угловой не принес дивидентов португальцам. Мяч достался Шовковскому.

8. Лаюн пытался навесить мяч в штрафную площадь киевлян, но попал в ногу защитника. Мяч отлетел к центру поля.

9. Гармаш нанес удар с дальней дистанции по воротам соперника - Касильяс на месте.

10. Хачериди столкнулся с Абубакаром в углу поля, но бес последствий. Пожали друг другу руки...

11. Мораес перестарался в борьбе за мяч с игроком "Порту". Удар по ногам соперника.

12. Мораес акцентирует внимание арбитра на том, что против него сыграли не по правилам. Испанский рефери не реагирует.

13. Браими пробил с дальней дистанции по воротам "Динамо" - выше ворот.

14. Гармаш вновь активен в атаке, но нарушает правила на защитнике.

15. Маркано ошибся в пасе в потенциально опасной атаке "Порту".

16. Ярмоленко пытался отдать острый пас на Сидорчука, но защитник в последний момент перехватил мяч.

17. В ответный атаке Браими отпасовал мяч на Имбулу, который с линии штрафной ударил - выше ворот.

18. Тельо подавал в штрафную - Данила Силва выбил мяч головой за пределы штрафной.

19. Антунеш на фланге проиграл борьбу защитнику, но заработал аут.

20. После розыгрыша аута Дерлис Гонсалес ударом "закручивал" мяч в ворота - чуть мимо.

21. Быстрая атака "Порту" завершается прострелом Лаюна с фланга - слишком сильно и неточно.

22. Ответ "Динамо" - удар с дальней дистанции блокирует защитник, угловой.

23. Ярмоленко подает угловой - защитник ногой выбыл мяч подальше от ворот.

24. Опаснейший момент у "Динамо". На ударную позицию выходил Ярмоленко, но Гармаш чуть запоздал с пасом - вне игры.

25. ГОНСАЛЕС!!!! Шикарный момент, но мяч после его удара Касильяс в эффектном прыжке переводит на угловой.

26, После розыгрыша углового Сидорчук пробил с острого угла - гораздо выше ворот.

27. Рядовое нарушение правил в центре поля едва не привело к скандалу - виной всему сильный удар Мораеса в сторону ворот соперника.

28. ГАРМАШ!!!! МОРАЕС!!!!! Два супермомента подряд... После навеса Ярмоленко с фланга первый поаал в штангу, второй - на добивании - ударил мимо ворот.

29. Ответ "Порту" - Браими отдал пас прямо в ноги защитника.

30. Еще одна атака "Динамо" - Силва пасовал с фланга, мяч рикошетом от защитника попал прямо в руки Касильясу.

31. Перейра ошибается в потенциально опасной многоходовой комбинации "Порту".

32. Ярмоленко вновь хорошо навесил мяч - Гармаш в борьбе в воздухе с защитником нарушил правила.

33. Антунеш в борьбе с соперником на фланге вынудил того упустить мяч за лицевую линию. Удар от ворот.

34. ПЕНАЛЬТИ!!! Имбула нарушил правила на Рыбалке.

35. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ЯРМОЛЕНКОООООО!!!!! 1:0!!! Переиграл Касильяса с 11-метровой отметки.

36. Предупреждение Ярмоленко - фол на Браими. Судья показывает, что Андрей систематически нарушает правила.

37. Мораес нарушил правила в атаке в борьбе с Инди.

38. Предупреждение Гармашу - грубый фол на Перрейре. Нехорошая тенденция, два прежупреждения подряд... И ведь только что повели в счете.

39. Хачериди скидывал мяч грудью Шовковскому - сопреник требует пенальти, намекая на игру рукой.

40. Угловой ни кчему не привел Хачериди выбил мяч головой.

41. Удар с дальней дистанции Браими - Шовоковский ловит мяч.

42. Теперь Браими навешивал с угла поля - прямо в ноги Хачериди...

43. Еще одна атака "Порту" - Перрейра навешивает с фланга, мяч прилетатет прямо в руки Шовковскому.

44. Ярмоленко бьет с острого угла - Касильяс переводит мяч на угловой. Подача Ярмленко углового была неудачной, мяч выбили защитники.

45. Арбитр добавил к основному времени 1 минуту.

45+1. Хачериди выбил мяч после многоходжовой комбинации португальцев и навеса в штрафную.

ПЕРЕРЫВ

Португальская публика оглушительным свистом провожает свою команду в раздевалку после первого тайма. Пожалуй, это лучшая иллюстрация к игре в этой 45-минутке. Если начиналась игра, прогнозируемо, атаками хозяев поля и проходила с их заметным преимуществом, то где-то с середины тайма картина на поле разительно поменялась. Киевляне абсолютно неожиданно перехватили преимущество, провели ряд опасных атак и, в итоге, заработали пенальти, релизованный Ярмоленко.

Правда, после этого динамовцы разнервничались, позволили себе несколько раз грубо сфолить на сопернике и получили предупреждения. Но, затем вроде бы совладали с нервами и довели тайм до вполне заслуженной победы. Сейчас главное - не запаниковать в тайме втором, когда обуздать нервы будет значительно сложнее. Португальцы - лидеры группы и очень опытные турнирные бойцы. А потому, команде Реброва необходимо "костьми ложиться", но удержать добытый перевес.

Собственно, что и требовалось от команды еще до матча.

Второй тайм начался!

Замена в "Порту" - Андре Андре вместо Перрейру.

46. Игроки "Динамо" развели мяч с центра поля. И тут же потеряли мяч...

47. Мораес в борьбе с тремя защитниками ценой микротравмы зарабатывает штрафной.

48. Ярмоленко навешивал со штрафного с хорошей позиции - прямо на голову защитника...

49. Ответ "Порту" - Ярмоленко в защите в последний момент выбивает мяч из-под ноги соперника у линии штрафной площади.

50. Имбула в атаке "Порту" излишне активен - нарушает правила в борьбе с защитником "Динамо".

51. Лаюн подавал угловой - никто из португальцев не смог как следует ударить по воротам. Шовковский легко ловит мяч.

52. Шикарный проход Браими останавливает Хачериди, ногой заблокировавший мяч...

53. Еще одна массированная атака "Порту" - Рыбалка столкнулся с Андре, судья не реагирует... Пенальти не будет.

54. Андре получает мяч в углу штрафной, но не смог его как следует обработать в борьбе с защитником... Очень активны португальцы в эти минуты.

55. Лаюн на фланге пытался навесить в штрафную, но плотно игрют защитники "Динамо".

56. Держат мяч игроки "Порту". Контролируют ситуацию в центре поля.

57. Момент у "Динамо" Ярмленко навесил с фланга - Данило головой выбивает мяч.

58. Браими отдал шикраный пас на Тельо - тот пробил слабо, прямо в руки Шовковскому.

60. Мораес получает травму в столкновении с соперником в центре поля - грубая игра.

61. ГАРМАШ!!!!! Шикарный момент имел, но из убойной дистанции пробил прямо в ногу Касильяса.

62. Ответ "Порту" - Андре не смог пробить по воротам в борьбе с защитниками. Мяч у Шовковского.

63. Ярмоленко не смог на фланге добраться до мяча в потенциально опасной атаке "Динамо".

64. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! ГОНСАЛЕСССС!!! 2:0!!!

65. Проход Гонсалеса завершился несложным ударом и грубой ошибкой Касильяса. Мяч пробил руки голкипера и влетел в ворота.

66. Ибраими в оффсайде в ответной опасной атаке "Порту". Хозяева не сдаются...

67. Гонсалес опссно бьет по воротам с лдальней дистанции - чуть мимо.

68. Замена у "Порту" - Освальдо вместо Браими.

69. Замена у "Порту" - Корона вместо Имбулы

70. Предупреждение Сидорчуку - грубая игра.

71. Ярмоленко едва не подобрал мяч и не убежал в атаку. В последний момент защитник выбивает мяч в аут.

72. Мораес после навеса с фланга пробил головой - Касильяс забрал мяч.

73. "Порту" зарабатывает угловой - Гармаш выбил мяч в борьбе с соперником.

74. Не сумели португальцы ничего извлечь из розыгрыша стандарта.

75. Антунеш сумел сохранить мяч у кромки поля и отдал пас на Гонсалеса - тот нарушил правила в атаке.

76. Замена у "Динамо" - Беланда вместо Гонсалеса.

77. АНДРЕ!!! Прострел в штрафную и срезка защитника "Динамо"... Мяч попал в штангу, а затем в руки Шовковскому... Повезло.

79. Атакуют португальцы, но все без толку... Плотная оборона "Динамо" делает свое дело.

80. "Динамо" в атаке заработало угловой -Беланда подал прямо на ногу защитника.

81. Ответ "Порту" - Тельо совершил отличный сольный проход, но не совладал с четырьмя игроками "Динамо".

82. Андре оказался неприкрытый защитниками и пробил по воротам - слишком неточно. Мяч полетел намного выше.

83. Мораес заработал штрафной у самой лицевой линии штрафной соперника.

84. Беланада закручивал мяч в ворота - едва не "докрутил", выше ворот.

85. Замена у "Динамо" - Буяльский вместо Сидорчука.

86. Покидают трибуны болельщики "Порту" - отвыкли они проигрывать. Более двух десятков матчей длилась серия без проигрышей у команды.

87. Замена в "Динамо" - Теодорчки вместо Мораеса.

88. Беланда пробивал с линии штрафной по воротам соперника - мяч вроде попал в руку защитника. Арбитр молчит...

89. Еще одна атака "Динамо" - Теодорчик нарушил правила в борьбе с Маркано в штрафной площади.

90. И еще раз Теодорчик пошел в атаку, но не сумел выйти на ударную позицию.

Судья добавил 3 минуты.

90+1. Игркои "Порту" явно надломлены. Команды просто доигрывают матч.

90+2. Освальдо нарушил правила и далеко выбил мяч. Арбитр не стал лишним предупреждением добивать хозяев поля.

90+3. Вновь Маркано пострадал - теперь в борьбе с Буяльским в атаке "Динамо".

90+4. ПЕРЕКЛАДИНА спасает "Динамо" в последней атаке "Порту".

МАТЧ ОКОНЧЕН!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!