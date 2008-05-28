Шахтер выложил 9 млн. евро за боливийца (фото)
10:50, 28 мая 2008Спорт
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Контракт подписан на 5 лет
Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) 27 мая подписал контракт с нападающим из Боливии Марсело Морено МАРТИНСОМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, контракт с 20-летним форвардом подписан на 5 лет. Сумма трансфера составила 9 млн. евро.
В пресс-службе уточнили, что М.МАРТИНС выступал в чемпионате Бразилии за клубы "Витория" и "Крузейро", сыграв 68 матчей, и забил 43 гола. За сборную Боливии сыграл 4 матча и забил 2 гола. Выступал также за молодежную сборную Боливии.
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