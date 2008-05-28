Шахтер выложил 9 млн. евро за боливийца (фото)

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) 27 мая подписал контракт с нападающим из Боливии Марсело Морено МАРТИНСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, контракт с 20-летним форвардом подписан на 5 лет. Сумма трансфера составила 9 млн. евро.

В пресс-службе уточнили, что М.МАРТИНС выступал в чемпионате Бразилии за клубы "Витория" и "Крузейро", сыграв 68 матчей, и забил 43 гола. За сборную Боливии сыграл 4 матча и забил 2 гола. Выступал также за молодежную сборную Боливии.