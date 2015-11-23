Международная федерация тенниса отказалась переносить финальный матч Кубка Дэвиса из-за событий в Бельгии

Международная федерация тенниса (ITF) и Королевская бельгийская теннисная федерация (RBTF) после проведенных консультаций со специалистами по безопасности отмечают, что на сегодняшний день не существует никаких предпосылок для переноса финального матча Кубка Дэвиса между командами Бельгии и Великобритании, сообщается на официальном сайте турнира.

Матч состоится в ранее запланированные сроки в Генте.

Вместе с тем, во время проведения матча будут повышенные меры безопасности. Так, организаторы не планируют продавать билеты возле арены и не будут пускать к арене тех любителей тенниса, у которых нет билетов на трибуны. Ворота будут открываться за два часа до начала игр, а зрители будут тщательно досматриваться.

Сумки и рюкзаки можно будет оставить в спецальных камерах хранения за пределами арены, также болельщики не смогут пронести на стадион продукты питания и напитки. Все это будет доступно в буфетах на арене.

Кубок Дэвиса - неофициальный командный чемпионат мира по теннису, один из самых престижных турниров в этом виде спорта.