Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА открыла дела против Блаттера и Платини

Арбитражная палата внимательно изучила доклады и решила возбудить официальное разбирательство против президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и главы Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает пресс-служба ФИФА.

По причинам, связанным с правом на конфиденциальность и с презумпцией невиновности до доказательства вины, арбитражная палата не будет публиковать детали санкций, запрошенных следственной палатой в итоговых докладах.

В ходе судебного разбирательства обе стороны будут приглашены, чтобы представить свои позиции в отношении итоговых докладов следственной палаты (ст. 70 п. 2 Кодекса ФИФА по этике), и они могут потребовать проведение слушаний (статья . 74 п. 2 Кодекса ФИФА по этике).

Арбитражная палата намерена принять решения в обоих случаях до конца декабря.

Как сообщал УНИАН, Комитет по этике ФИФА отстранил руководителей крупнейших футбольных организаций - Международной и европейской федераций - сроком на 90 дней. Срок отстранения отсчитывается с 7 октября 2015 года. в дальнейшем этот срок может быть увеличен, но не более чем на 45 дней.

Позднее Платини подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне на это решение.