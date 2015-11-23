Тренер "Порту" перед матчем ЛЧ с "Динамо": "Мы еще себе ничего не гарантировали"

На предматчевой пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов с киевским «Динамо» главный тренер «Порту» Хулен Лопетеги высказал опасение по поводу исхода завтрашнего матча, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

В частности, тренер сказал следующее: "Мы находимся на финишной прямой на групповом этапе Лиги чемпионов. Заключительные матчи в связи с этим приобретают первостепенное значение. Мы еще себе ничего не гарантировали и знаем, что для того чтобы выйти из группы нам надо обыграть очень сильную команду, которую в Киеве мы не смогли победить".

"В домашней встрече для того чтобы выиграть нам надо продемонстрировать все свои лучшие качества. Я рад, что вернулся в строй Майкон и команда полностью укомплектована. Когда мы готовы на уровне, то мы очень конкурентоспособны и амбициозны", - добавил Лопетеги.

В свою очередь, левый защитник "Порту", мексиканец Мигель Лайюн отметил: "Мне очень повезло, что я именно в это время играю за "Порту". Я мечтал об этом всю свою жизнь. Каждый раз, когда я выхожу на поле, стараюсь показать максимум, на который я способен. Я также прилагаю все усилия, чтобы еще больше прогрессировать. Завтра мы должны очень постараться для того, чтобы выиграть у киевского "Динамо" и стать героями, ведь у нашего клуба богатая достижениями история, которую мы хотим продолжить".

Как сообщал УНИАН, матч "Порту" - "Динамо" состоится 24 ноября в Португалии. Игра начнется в 21.45 по киевскому времени.