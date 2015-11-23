Каратисты Одесской области выиграли чемпионат Украины в командном зачете

В чемпионате приняли участие 460 спортсменов из 12 регионов страны – это абсолютный рекорд национальных чемпионатов.

Относительно спортивных результатов, то снова сохранилось традиционное доминирование трех регионов с наилучшим уровнем развития каратэ – Одесская область, Львовская область, город Киев. Именно в таком порядке они возглавили зачетные таблицы чемпионата: у взрослых одесситы взяли 7 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград, львовяне – соответственно 6, 5 и 6, а киевляне – 2, 1 и 7. У кадетов, юниоров и молодежи итоги были такие: одесситы – 13 золотых, 6 серебряных, 12 бронзовых; львовяне – 7, 7 и 5, киевляне – 7,5 и 8.

Всего медали чемпионата завоевали представители 10 регионов среди взрослых и 11 регионов среди молодежи. Это яркий показатель того, что гегемонам подрастает конкуренция. Например, в прошлом году сборную Запорожской области представлял один участник, оставшийся без награды, а в Ильичевске лишь юные запорожцы завоевали 6 медалей (2 серебряные, 4 бронзовые), и среди взрослых Антон Семченко получил бронзу (кумитэ, -84 кг). Днепропетровцы возвращаются из Ильичевска с молодежными 3 и 4 взрослыми медалями, среди которых – две золотые, которые завоевали воспитанники тренера Кирилла Кирсанова кадеты Роберт Широян (-70 кг) и Егор Рудковский (+70 кг).

Говоря о турнире среди взрослых, следует обратить внимание, что достойную конкуренцию опытным мастерам составили вчерашние юниоры. Так, юный одессит Никита Тюх выиграл соревнования в категории ката. Львовянин Тарас Герчук стал чемпионом в тяжелом весе, а его ровесники Роман Рехлицкий (-84 кг) и Роман Кмить (-75 кг) заняли вторые места. Юная одесситка Анна Чеголя в финале дал настоящий бой титулованной львовянке Екатерине Кривой (-50 кг), и наоборот – юная львовянка Анастасия Мястковская достойно боролась в финале против титулованной одесситки Анжелики Терлюги (-55 кг). И это далеко не все примеры, которые свидетельствуют о том, что ведущим украинским каратистам уже подросла достойная смена. И что главный тренер национальной взрослой сборной Антон Никулин будет иметь хороший выбор и сопутствующую головную боль – кому отдавать предпочтение.

Собственно отбор в национальную сборную был еще одной составляющей чемпионата страны. Теперь спортсмены, занявшие призовые места, будут доказывать свое право на статус члена сборной на этапах Премьер-лиги (взрослые) и отборочном турнире в Словении (кадеты, юниоры, молодежь). Ведь в 2016 году молодежь ждет чемпионат Европы, который пройдет в феврале в Лимасоле (Кипр), а взрослых – чемпионат Европы (май, Монпелье, Франция) и чемпионат мира (ноябрь, Линц, Австрия).

Впрочем, и опытные мастера доказали, что не собираются легко уступать свои позиции. Кроме уже упомянутых Екатерины Кривой и Анжелики Терлюги, победы одержали в частности Олег Филиппович (Львов, -60 кг), Дмитрий Негатуров (Одесса, -75 кг), Анастасия Степашко (Одесса, +68 кг). А с Анитой Серегиной произошел досадный случай: в поединке за выход в финал соперница из днепропетровска Александра Еланская нанесла ей травму носа. Александре за нарушение правил присудили поражение, но врачи запретили Аните драться в финале. Таким образом, чемпионкой Украины без борьбы в финале стала киевлянка Лейла Искендерова, а Анита Серегина завоевала серебряную медаль, которой кстати в ее богатой коллекции еще не было. В 2013 году в Харькове, вернувшись после тяжелой травмы ноги, Анита получила бронзу, а золотых медалей чемпионки Украины у нее аж пять. Так что теперь она имеет полный комплект – так же, как и наград чемпионатов Европы.