"Голден Стэйт" повторил рекорд НБА по количеству побед на старте сезона

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стейт Уорриорз" одержала победу над "Денвер Наггетс", которая стала 15-й в 15 первых матчах регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт НБА.

Встреча завершилась со счётом 118:105.

Тем самым, команда повторила рекорд НБА по количеству выигранных поединков подряд на старте сезона. Этот рекорд установил коллектив "Вашингтон Кэпиталс" в сезоне-1948/49, а затем повторил "Хьюстон Рокетс" - в сезоне-1993/94. При этом, "Ракеты" впоследствии стали чемпионами.

Следующую игру, в которой «Уорриорз» может установить новый рекорд лиги, команда проведет в ночь на 25 ноября по киевскому времени против «Лос-Анджелес Лэйкерс».