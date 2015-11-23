Полузащитник "Карпат" Гуцуляк стал вторым бомбардиром УПЛ среди 17-летних игроков (видео)

Львовянин стал вторым футболистом 1997 года рождения, которому удалось открыть счет голам в элитном дивизионе чемпионата Украины, сообщает Золотой талант Украины.

Первым весной 2015-го стал еще один игрок «Карпат» Марьян Швед, который летом перешел в испанскую «Севилью».

В воскресенье, 22 ноября, Гуцуляку исполнилось 17 лет и 331 день. Он – самый юный на данный момент бомбардир нынешнего сезона в Премьер-лиге. В 15-м туре он провел на поле целый тайм. Оснований для этого у тренера "Карпат" Игора Йовичевича хватало – во время командировки в юношескую сборную Украины на матчи первого этапа отбора Евро-2016 (U-19) Гуцуляк забил три мяча за 210 минут, став героем поединка с Боснией (3:1).

За 25 сезонов проведения чемпионата Украины показатель Гуцуляка (17 лет 331 день) – входит в Топ-40. Но если брать последние 10 лет, то львовянин занимает 4-е место в списке самых юных голеадоров.

В более юном возрасте дебютные голы забивали Николай Шапаренко из «Ильичевца» в мае 2015-го (16 лет 238 дней), Артур Каськов из запорожского «Металлурга» в мае 2009-го (17 лет 186 дней) и уже упоминавшийся выше Швед в апреле 2015-го (17 лет 283 дня). Правда, Швед сразу отметился дублем, а Каськов следом за первым голом успел забить еще три мяча до достижения нынешнего возраста Гуцуляка.