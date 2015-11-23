В составе делегации "Динамо" на матч Лиги чемпионов с "Порту" отправился 21 футболист
12:52, 23 ноября 2015Спорт
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Киевское «Динамо» отправилось в португальский Порту на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с местным одноименным клубом.
facebook.com/fcdynamoua
На матч с «Порту» тренерский штаб «Динамо» взял 21 футболиста, 18 из них попадут в заявку на поединок, сообщает пресс-служба украинского клуба.
В составе команды: вратари Шовковский, Рыбка, Бущан; защитники Антунеш, Макаренко, Драгович, Хачериди, Силва; полузащитники Мигель, Гонсалес, Рыбалка, Буяльский, Сидорчук, Петрович, Гармаш, Гусев, Беланда; нападающие Кравец, Мораес, Ярмоленко, Теодорчик.
В Киеве остались защитник Вида и полузащитник Морозюк.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" - "Динамо" состоится 24 ноября на стадионе "Драгау". Начало матча - в 21.45 по киевскому времени.
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