В составе делегации "Динамо" на матч Лиги чемпионов с "Порту" отправился 21 футболист

На матч с «Порту» тренерский штаб «Динамо» взял 21 футболиста, 18 из них попадут в заявку на поединок, сообщает пресс-служба украинского клуба.

В составе команды: вратари Шовковский, Рыбка, Бущан; защитники Антунеш, Макаренко, Драгович, Хачериди, Силва; полузащитники Мигель, Гонсалес, Рыбалка, Буяльский, Сидорчук, Петрович, Гармаш, Гусев, Беланда; нападающие Кравец, Мораес, Ярмоленко, Теодорчик.

В Киеве остались защитник Вида и полузащитник Морозюк.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" - "Динамо" состоится 24 ноября на стадионе "Драгау". Начало матча - в 21.45 по киевскому времени.