Джокович победил Федерера и выиграл Итоговый чемпионат АТР

Об этом сообщает Проспорт.

В финале турнира он переиграл швейцарца Роджера Федерера– 6:3, 6:4.

На победу в этой встрече Новак потратил 1 час и 30 минут.

Отмечается, что призовой фонд турнира составлял 7 миллионов долларов.

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Ранее УНИАН сообщал, что серб Новак Джокович в третий раз стал победителем Уимблдона, переиграв в четырех сетах швейцарца Роджера Федерера.