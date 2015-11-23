Джокович победил Федерера и выиграл Итоговый чемпионат АТР
03:48, 23 ноября 2015Спорт
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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Итоговый чемпионат АТР, который проходил в Лондоне.
REUTERS
Об этом сообщает Проспорт.
В финале турнира он переиграл швейцарца Роджера Федерера– 6:3, 6:4.
На победу в этой встрече Новак потратил 1 час и 30 минут.
REUTERS
Отмечается, что призовой фонд турнира составлял 7 миллионов долларов.
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Ранее УНИАН сообщал, что серб Новак Джокович в третий раз стал победителем Уимблдона, переиграв в четырех сетах швейцарца Роджера Федерера.
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