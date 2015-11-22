"Заря" сравнялась с "Днепром" по очкам в борьбе за 3-4 места в турнирной таблице УПЛ

В Харькове завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Металлист" принимал на своем поле луганскую "Зарю" и проиграл со счетом - 0:1, после чего "Заря" сумела догнать по очкам в турнирной таблице днепропетровский "Днепр".

Судьбу матча решил пенальти, назначенный арбитром на 69-й минуте в ворота хозяев поля. Сергей Рудыка в штрафной грубо сбил Андрея Пилявского и получил красную карточу. А пенальти реализовал Желько Любенович - 0:1. Через 3 минуты составы команд уравнялись, так как был удален с поля игрок гостей Никита Каменюка, но это не помешало "Заре" спокойно довести матч до победы.

Ранее, в матчех с участием лидеров в 15-м туре "Днепр" сыграл вничью с "Черноморцем" в Одессе (0:0), киевское "Динамо" выиграло у донецкого "Олимпика" (3:0), а донецкий "Шахтер" обыграл луцкую "Волынь" - 4:0.

Таким образом, у "Шахтера" и "Динамо" теперь по 37 очков, "Днепра" и "Зари" - по 28. Донецкий и днепропетровский коллектив находятся выше соперников в таблице по дополнительным показателям. Шестерку сильнейших команд лиги замыкают "Ворскла" (22) и "Волынь" (21).

16-й тур чемпионата Украины состоится 28-30 ноября.