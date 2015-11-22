"Металлург" проиграл "Александрии" в матче УПЛ

В Запорожье завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Металлург" принимал на своем поле "Александрию" и проиграл со счетом 0:2.

Судьба матча была решена за 16 минут до финального свистка.

Игра проходила с небольшим игровым и территориальным преимуществом гостей. Тем не менее, в течении 73 минут хозяева успешно отбивали атаки оппонента и удерживали равновесие в счете.

Решающий эпизод в игре случился на 74-й минуте, когда мяч попал в руку Евгения Издебскому и судья назначил пенальти. 11-метровый реализовал Андрей Запорожан. А спустя 6 минут, на 80-й, Издебский еще раз отличился со знаком "минус", забив гол в свои ворота. Во время атаки "Александрии" после сильного прострела Юрия Коломойца, мяч от Издебского закатился за линию ворот - 0:2.

Таким образом, у "Металлурга" осталось 3 очка в турнирной таблице УПЛ и команда по-прежнему занимает последнее 14-е место.

У "Александрии" теперь 16 очков и команда переместилась с 9-го на 8-е место.