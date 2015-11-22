Гандбольный "Мотор" выиграл матч Лиги чемпионов у румынского "Байя Маре"

В Броварах завершился матч 8-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором украинский "Мотор" принимал румынский "Байя Маре" и обыграл соперника со счетом 25:23.

Украинцы имели преимущество по ходу матча и уже в первом периоде создали себе отрыв в счете в 3 мяча - 14:11. Во втором периоде подопечные Николая Степанца сосредоточились на том, чтобы удержать перевес в счете и преуспели в этом.

Самыми результативными игроками в составе украинской команды в этой игре стали Сергей Бурка (8 голов) и Борис Пуховский (6).

Таким образом, на счету "Мотора" 12 очков (6 побед и 2 поражения) и команда продолжает единолично лидировать турнирной таблице Группы D.