Женская сборная Украины разгромила Люксембург в матче отборочного турнира Евробаскета-2017

В Киеве состоялся матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу в Группе D, в котором сборная Украины принимала команду Люксембурга и разгромила соперника со счетом 90:38.

Украинки имели преимущество с самого начала матча и уж в первом периоде создали отрыв в 7 очков - 23:16. Во второй 10-минутке отрыв бул увеличен еще на 7 баллов (16:9).

А в следующем игровом отрезке, уже после большого перерыва, хозяйки площадки просто разгромили соперниц - 28:2. Явное преимущество было у сборной Украины и в заключительной четверти, завершившейся со счетом 23:11.

Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Екатерина Дорогобузова (20 очков) и Алина Ягупова (17).

В другом матче группы, сборная Сербии разгромила команду Германии со счетом 100:57.

Во 2-м туре отборочного турнира Евробаскета-2017 украинки 25 ноября сыграют со сборной Германии в гостях, в Марбурге.