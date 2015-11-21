Эль-классико на Сантьяго Бернабеу: "Реал" дома унизительно проиграл каталонцам

Каталонская "Барселона" разгромила мадридский "Реал" в первом "Эль-класико" сезона 2015/16, сообщает Проспорт.

В гостях, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" команда Луиса Энрике тотально переиграла подопечных Рафаэля Бенитеса, забив им 4 безответных мяча – 0:4.

Двумя голами отметился Луис Суарес (11', 74') и еще по одному мячу забили Неймар (38') и Иньеста (53' ).

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"Реал" начал создавать моменты только после 3 пропущенного гола, но во всех эпизодах голкипер каталонцев Клаудио Браво был на высоте.

Отметим, что победа позволила "Барсе" обойти "Реал" в турнирной таблице, набрав 27 очков. У "сливочных" осталось 24 пункта.

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В среду, 25 ноября, "Реал" сыграет в рамках Лиги чемпионов во Львове против "Шахтера".

Ранее УНИАН сообщал, что в Севилье в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу "Севилья" принимала мадридский "Реал" и обыграла соперника со счетом 3:2. Украинский легионер Евгений Коноплняка сделал голевую передачу в моменте, когда "Севилья" забила второй гол.