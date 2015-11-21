"Черноморец" и "Днепр" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

В Одессе завершился матч 15-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котром "Черноморец" принимал днепропетровский "Днепр" и сумел сыграть вничью - 0:0.

Игра в Одессе проходила с игровым и территориальным преимуществом гостей, которые имели множество моментов для того чтобы открыть счет.

Как всегда, в атаке у днепропетровцев самыми активными были Бруно Гама, Евгений Селезнев и Роман Зозуля. И чем ближе к концу матча, тем все более активными становились действия днепропетровцев. Кроме того, судья добавил 6 минут к основному времени игры, но в эти минуты самый реальный шанс был у одесситов, когда опасный штрафной с кромки поля выполянял Владислав Калитвинцев. В итоге, матч так и завершился нулевой ничьей.

Таким образом, "Днепр" набрал 28 очков и продолжает удерживать 3-е место в турнирной таблице УПЛ. У "Черноморца" - 9 баллов и 13-е место в таблице. Команда на 1 балл увеличила свой отрыв от идущего на последнем 14-м месте запорожского "Металлурга".

В парралельно проходившем матче в Полтаве "Ворскла" обыграла ужгородскую "Говерлу" со счетом 2:1.