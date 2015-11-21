Украинский боксер Гвоздик одолел бразильца Консейсао

Гвоздик контролировал поединок с самого начала боя джэбом, добавляя серии в голову и по корпусу, сообщает Boxnews.com.ua.

Во втором раунде бразилец побывал на настиле ринга, но рефери расценил это как потерю равновесия. В следующем раунде Консейсао побывал на полу после удара по корпусу, и рефери, наконец, открыл счет. Клейтон смог подняться, но последовавшая серия на добивание вынудила его стать на колено, и поединок был остановлен за 0:50 до конца раунда.

Бой Гвоздик - Консейсао состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «The Cosmopolitan of Las Vegas».

Гвоздик является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне в полутяжелом весе (до 79,4 кг),

Это был 8-й бой Гвоздика на профессиональном ринге и 8-я досрочная победа.