"Динамо" разгромило "Олимпик" в стартовом матче тура УПЛ

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 15-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" выступал в роли хозяев в игре с киевским "Динамо" и уступил со счетом 0:3.

Киевляне на протяжении всего матча имели заметное преимущество и открыли счет уже в середине первого тайма. На 25-й минуте гол забил Жуниор Мораес. Денис Гармаш после сольного прохода сделал передачу в штрафную, и Мораес головой подрезал мяч в дальний верхний угол ворот. А в концовке первого тайма, на 45-й минуте, Гармаш отличился сам. Атака "Динамо" по центру завершилась тем, что после передачи Мораеса Гармаш вышел на ударную позицию, и низовым ударом отправил мяч в угол ворот - 2:0.

После перерыва игра проходила в том же ключе, а на 70-й минуте киевляне заработали пенальти. 11-метровый реализовал Олег Гусев.

Таким образом, "Динамо" набрало 37 очков в турнирной таблице и, как минимум на сутки, стало единоличным лидером первенства.

Матчи с участием других лидеров турнирной таблицы - донецкого "Шахтера" и днепропетровского "Днепра", состоятся в субботу, 21 ноября.