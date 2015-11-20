"Кременчуг" проиграл в стартовом матче хоккейного Континентального кубка белорусскому "Шахтеру"

Во французском Руане завершился первый матч полуфинального турнира Континентального кубка по хоккею, в котором "Шахтер" (Солигорск) обыграл сильнейшую команду Украины ХК "Кременчуг" - 6:0.

Соперник на протяжении всего матча имел преимущество и открыл счет уже на 8-й минуте, когда гол забил Кунцевич. А под занавес первой трети матча, на 19-й минуте Андрущенко удвоил преимущество команды из Беларуси. После перерыва соеерник был еще более активен и забил три безответных гола. Они на счету Сушко, Горанина и Левшы. А в заключительной 20-минутке Левша сддалал дубль и установил окончательный счет - 6:0.

Согласно расписанию турнира, завтра украинская команды сыграет с "Драггонс" из Руана, а в воскресенье - с польским "Тыхи".

Согласно регламенту турнира, в Суперфинал выходят две лучшие команды из группы.