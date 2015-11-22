УПЛ, 15-й тур, "Металлург" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлург" принимает "Александрию".

В этой игре сошлись команды, которые занимают последнее 14-е и 9-е места в турнирной таблице УПЛ.

У "Александрии" на данный момент в таблице 13 очков и команда существенно отстает от пятерки лидеров соревнований, которые претендуют на попадание в еврокубки. Вместе с тем, команда опережает своего сегодняшнего соперника из Запорожья на 10 баллов, являясь крепким середняком в нынешнем сезоне УПЛ.

На котировках букмекерских контор "Александрия" является явным фаворитом сегодняшнего матча. На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,19 к 1, в то время как на ничью - 6,36 к 1, а на победу "Металлурга" - 10,80 к 1.

Матч "Металлург" - Александрия" начнется в Запорожье в 14.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.