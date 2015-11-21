УПЛ, 15-й тур, "Черноморец" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

prosport.tsn.ua

Сегодня в Одессе проходит матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает днепропетровский "Днепр".

В этой игре сойдутся команды, которые занимают 3-е и 13-е места в турнирной таблице соревнований.

Если "Днепр" на 7 очков отстает от дуэта лидеров национального первенства - донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", и ведет борьбу за самые высокие места, то "Черноморец" на 5 баллов опережает идущий на последнем месте запорожский "Металлург" в борьбе за "выживание" в УПЛ.

Одесская команда до сих пор не может отправиться от кризиса, настигшего ее в середине сезона 2014/15, когда в зимнее межсезонье "Черноморец" покинули практически весь тренерский штаб и ведущие игроки клуба. И результаты команды в текущем чемпионате - яркое тому подтверждение.

В то же время, третья команда Украины и финалист Лиги Европы прошлого сезона "Днепр" держится на высоком уровне и в сезоне нынешнем. Команда вновь закрепилась на 3-м месте в таблице Премьер-лиги, а в еврокубке, хоть и с большими проблемами, но продолжает бороться за выход в плей-офф - 1/16 финала.

На котировках букмекерских контор "Черноморец" явно уступает сопернику - 8,72 к 1 на победу одесситов, 4,53 к 1 на ничью и 1,32 к 1 на победу "Днепра".

Матч "Черномрец" - "Днепр" начнется в Одессе в 14.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.