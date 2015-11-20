Женские сборные Украины и России сыграли вничью на шахматном чемпионате Европы

В Рейкьявике (Исландия) состоялись партии 6-го тура командного чемпионата Европы по шахматам, где женская сборная Украины сыграла вничью с командой России, а мужская - проиграла сборной Франции, сообщает официальный сайт турнира.

Женская сборная на данный момент в турнирной таблице занимает 3-е место, а мужская - 5-е.

В матче украинок и россиянок все четыре партии оказались результативными, что крайне редко случается в матчах фаворитов соревнований. Обычно таким противостоянию изобилуют ничьими. На сей раз, Мария Музычук обыграла Александру Костенюк, а Наталья Жукова была сильнее Валентины Гуниной. В свою очередь, у россиянок победы на счету экс-украинки Екатерины Лагно (над Анной Музычук) и Александры Горячкиной над Анной Ушениной.

После 6-ти туров у сборной Украины 9 командных очков и она отстает от сборных России (11) и Грузии (10).

В матче мужского турнира Украина - Франция решающей оказалась партия, в которой Лоран Фрессине обыграл Павла Эльянова. В остальных трех партиях были зафиксированы ничьи - Василий Иванчук - Максим Вашье-Лаграв, Юрий Криворучко - Ромен Эдуар, Антон Коробов - Этьен Бакро.

На счету сборной Украины 4 командные победы и 2 поражения - 8 очков. Лидируют в турнире команды России (11 очков), Франции (10) и Азербайджана - 9.

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат Европы по шахматам в Рейкьявике проходит с 12 по 22 ноября.