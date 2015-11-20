Чемпион Украины по хоккею "Кременчуг" стартует в Континентальном кубке

Соперниками ХК «Кременчуг» на том этапе соревнований будут чемпион Беларуси-2015 «Шахтер» (Солигорск), хозяева – «Руан Драгонс» и чемпион Польши-2015 ГКС «Тыхи», сообщает пресс-служба "Кременчуга".

По регламенту соревнований, в Суперфинал турнира выйдут по две лучшие команды из двух полуфинальных турниров - четыре клуба. Второй турнир полуфинального раунда параллельно будет проходить в итальянском Асьяго.

Расписание полуфинальной группы Е (время – киевское):

20 ноября: 17:30 : ХК «Кременчуг» - «Шахтер»

20 ноября: 21:00 : «Руан Драгонс» - «Тыхи»

21 ноября: 17:30 : «Шахтер» - «Тыхи»

21 ноября: 21:00 : «Руан Драгонс» - ХК «Кременчуг»

22 ноября: 17:00 : «Тыхи» - ХК «Кременчуг»

22 ноября: 20:30 : «Шахтер» - «Руан Драгонс»

Суперфинал Континентального кубка состоится 8-10 января.