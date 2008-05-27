Михайличенко отправил Шеву и Воронина по домам

После выездного поединка против Нидерландов главный тренер национальной команды Украины Алексей Михайличенко предоставил игрокам возможность несколько дней провести в кругу родных и близких, а уже 28 мая, в среду, «сине-желтые» опять соберутся на тренировочной базе в Конча-Заспе, чтобы начать подготовку к четвертому в этом году контрольному матчу.

Напомним, 1 июня в Стокгольме сборная Украины сыграет против участника Евро-2008 Швеции (начало в 16.00 по местному времени)

Вместе со всеми не вернулись из Голландии в Киев Андрей Шевченко, который отбыл в Лондон, и Максим Калиниченко, он отправился в Москву. Их, а также Андрея Воронина, который в Одессу попал транзитом через столицу, главный тренер решил не привлекать к матчу со шведами. Других изменений в составе команды пока не ожидается.

В четверг, 29 мая, на базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе будет проведена открытая тренировка сборной Украины, сообщает прес-служба ФФУ.