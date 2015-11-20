Платини подал апелляцию на решение комитета ФИФА об отстранении от футбольной деятельности
Француза ранее отстранили от любой футбольной деятельности на 90 дней.
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне на решение комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) о его отстранении от футбольной деятельности на 90 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Платини.
"Платини официально подал апелляцию в CAS на решение ФИФА об отстранении от футбольной деятельности и, следовательно, просит о снятии данной санкции, которая вступила в силу 8 октября", - сказал представитель француза.
Ранее, 18 ноября, Апелляционный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) под председательством Ларри Массендена отклонил в полном объеме жалобы, поданные Йозефом Блаттером и Мишелем Платини на решение о временном отстранении от любой футбольной деятельности на 90 дней.
"Решения, принятые Апелляционным комитетом ФИФА были доведены до Блаттера и Платини сегодня, 18 ноября 2015 года", - отмечалось в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Комитет по этике ФИФА отстранил руководителей крупнейших футбольных организаций - Международной и европейской федераций - сроком на 90 дней. Срок отстранения отсчитывается с 7 октября 2015 года. в дальнейшем этот срок может быть увеличен, но не более чем на 45 дней.