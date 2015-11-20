Платини подал апелляцию на решение комитета ФИФА об отстранении от футбольной деятельности

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне на решение комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) о его отстранении от футбольной деятельности на 90 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Платини.

"Платини официально подал апелляцию в CAS на решение ФИФА об отстранении от футбольной деятельности и, следовательно, просит о снятии данной санкции, которая вступила в силу 8 октября", - сказал представитель француза.

Ранее, 18 ноября, Апелляционный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) под председательством Ларри Массендена отклонил в полном объеме жалобы, поданные Йозефом Блаттером и Мишелем Платини на решение о временном отстранении от любой футбольной деятельности на 90 дней.

"Решения, принятые Апелляционным комитетом ФИФА были доведены до Блаттера и Платини сегодня, 18 ноября 2015 года", - отмечалось в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Комитет по этике ФИФА отстранил руководителей крупнейших футбольных организаций - Международной и европейской федераций - сроком на 90 дней. Срок отстранения отсчитывается с 7 октября 2015 года. в дальнейшем этот срок может быть увеличен, но не более чем на 45 дней.