В УЕФА не планируют переносить матчи еврокубков на следующей неделе

Все 40 матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе должны состояться по расписанию, заявили в среду, 18 ноября, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Deutsche Welle.

Как отметили в УЕФА, ни один из клубов не обращался к организации с просьбой о возможных изменениях в расписании матчей, которые должны состояться с 24 по 26 ноября. Однако УЕФА тесно сотрудничает с клубами-хозяевами матчей и местными властями, чтобы убедиться, что "приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности".

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В УЕФА отметили также, что организация не давала инструкций относительно путешествий фанатов с клубами на выездные матчи.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября перед началом был отменен товарищеский матч в Ганновере между Германией и Нидерландами, поскольку была информация об угрозе теракта. Отмечается, что матч планировали посетить канцлер Германии Ангела Меркель и многие чиновники, зрители были эвакуированы со стадиона.

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Напомним, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".

14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении числа жертв парижских терактов до 132 человека, а раненых - до 352.