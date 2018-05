WADA дисквалифицировала антидопинговые организации Украины, России и 4 других стран

Совет Всемирного антидопингового агентства WADA дисквалифицировал Российское антидопинговое агентство из-за несоответствия кодексу организации.

Об этом сообщается на странице WADA в Twitter.

Читайте такжеГлаве антидопинговой лаборатории Лозанны поступали угрозы из России - СМИ

Вместе с тем, решение о несоответствии вынесено также в отношении Андорры, Аргентины, Израиля, Боливии и Украины.

Clear decision from WADA Board @ pivotal moment for sport: RUSADA non-compliant; NADOs in Andorra,Israel,Argentina,Bolivia& Ukraine also so. — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

Данное решение означает, что национальные антидопинговые организации указанных государств не смогут продолжать работу, пока в WADA не подтвердят их методы работы.

Non-Compliance means anti-doping orgs cannot conduct operations until they reinstall quality anti-doping programs& r deemed compliant again — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

Решение об исключении Украины, Аргентины и Боливии принято в связи с тем, что эти страны использовали не аккредитированные лаборатории.

1/2...The reasons for non-compliance? Andorra and Israel deemed not to have sufficience 2015 Code rules in place.Argentina,Bolivia & Ukraine — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

2/2...were using non-accredited laboratories. Therefore deemed non-compliant with globally accepted 2015 Code rules #WadaReport — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

Помимо этого, WADA поставила в "список наблюдения" Бельгию, Грецию, Францию, Бразилию и Мексику. Они до марта 2016 года должны улучшить состояние дел в сфере антидопингового контроля.

And to recap: Belgium, Brazil, France, Greece, Mexico and Spain on compliance "watch list". Conditions to be met by 18 March 2016. — WADA (@wada_ama) November 18, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановил членство России в организации на неопределенный срок. Президент IAAF Себастьян Коу подчеркнул, что нет никаких гарантий того, что российские легкоатлеты будут допущены до участия в Олимпийских играх. При этом решение IAAF допускает выступление спортсменов во внутренних российских соревнованиях.

Напомним, на пресс-конференции в Женеве 9 ноября было объявлено, что комиссия WADA рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой IAAF.

Официальные лица WADA заявили, что московская антидопинговая лаборатория должна быть лишена аккредитации, так как ее руководитель Григорий Родченков в 2014 году уничтожил 1417 допинг-проб за три дня до проверки, скрыв факты нарушения правил со стороны россиян. При этом подчеркивается, что уничтоженные пробы имели отношение и к другим видам спорта.