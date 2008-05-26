Хиддинк откажет «Челси» ради сборной России

Главный тренер сборной России Гуус Хиддинк не собирается уходить в лондонский "Челси" и будет возглавлять российскую команду в отборочном турнире чемпионата мира 2010 года. Об этом агент Хиддинка Кис ван Ньювенхейзен заявил в интервью BBC Sport.

Пока голландский специалист имеет только устное соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) о продлении контракта после чемпионата Европы 2008 года, но ван Ньювенхейзен отметил, что Хиддинк наверняка продолжит работу со сборной.

Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович рассматривает Хиддинка в качестве основного претендента на пост главного тренера лондонского клуба. Это место стало вакантным после увольнения Аврама Гранта.

По данным британских СМИ, Абрамович намерен пригласить в "Челси" специалиста, который привьет команде зрелищный футбол и при этом будет требовательным к соблюдению игроками дисциплины.

Лента.ру