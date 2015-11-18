Мужская и женская сборные Украины по шахматам вернулись в призовые тройки на командном Чемпионате Европы

В Рейкьявике (Исландия) завершились партии 5-го тура командного чемпионата Европы, в рамках которого мужская сборная Украины обыграла команду Венгрии (2,5:1,5 очка) и вышла на 3-е место, а женская команда обыграла сборную Румынии (3:1) и поднялась на 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче мужских команд решающей стала партия, в которой Павел Эльянов обыграл Рихарда Раппорта из Венгрии. Три другие партии завершились вничью - Василий Иванчук против Петера Леко, Юрий Криворучко против Золтана Алмаши, Антон Коробов против Френца Беркаша.

В турнирной таблице у сборной Украины 8 командных очков и она уступает по дополнительным показателям команде Франции (8), идущей на втором месте. Лидирует сборная России - 9.

В женском турнире победа украинок была более убедительной. Анна Музычук была сильнее румынки Ирины Бульмаги, а Анна Ушенина обыграла Михаэлу Санду. Партии Мария Музычук - Кристина-Адела Фойсор и Наталья Жукова - Елена-Луминита Косма завершились вничью.

Украинки набрали 8 командных очков и опережают идущую на 3-м месте команду Грузии по дополнительным показателям. У лидера турнира - сборной России - 10 баллов.

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат Европы по шахматам проходит в Рейкьявике (Исландия) с 12 по 22 ноября.