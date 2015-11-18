Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобы Блаттера и Платини на отстранение от футбольной деятельности

Апелляционный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) под председательством Ларри Массендена отклонил в полном объеме жалобы, поданные Йозефом Блаттером и Мишелем Платини на решение о временном отстранении от любой футбольной деятельности на 90 дней, сообщается в релизе ФИФА.

"Решения, принятые Апелляционным комитетом ФИФА были доведены до Блаттера и Платини сегодня, 18 ноября 2015 года", - отмечается в сообщении.

Ранее Комитет по этике ФИФА отстранил руководителей крупнейших футбольных организаций - Международной и европейской федераций - сроком на 90 дней. Срок отстранения отсчитывается с 7 октября 2015 года. в дальнейшем этот срок может быть увеличен, но не более чем на 45 дней.

В соответствии со статьей 67 Устава ФИФА, решения могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне.