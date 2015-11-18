Глава ФФУ еще не решил, уволить ли Фоменко

Как заявил Павелко в эфире телеканала «Футбол 1», решение по поводу тренеров нужно принимать "взвешенно" и "без эмоций", но при этом не гарантировал продление контракта с нынешним тренером национальной команды Фоменко.

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"Решение по тренерам надо принимать взвешенно, не на эмоциях. Шевченко хочет проявить себя, но нам нужен тренер, который поведет сборную на поля Франции. Мы готовимся к следующему этапу", — приводит слова Павелко matchday.ua.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу впервые пробилась в финальную часть чемпионата Европы через квалификационный турнир (в Евро-2012 команда участвовала как представитель страны-организатора турнира) и впервые в истории преодолела плей-офф отборочного турнира Евро или ЧМ.