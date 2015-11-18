Бойко и Ярмоленко показали, как надо общаться с провокаторами: коубы матча Словения - Украина
13:50, 18 ноября 2015Спорт
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Ответный матч в Мариборе был очень тяжелым для "сине-желтых", к тому же соперники постоянно провоцировали украинцев.
Бойко стал звездой интернета / Скриншот
Сборная Украины вышла на Евро-2016, впервые преодолев барьер стыковых матчей. Наши футболисты прошли команду Словении с общим счетом 3:1 (2:0 дома и 1:1 на выезде).
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Ответный матч в Мариборе был очень тяжелым для "сине-желтых", к тому же соперники постоянно провоцировали украинцев. Два ответа наших игроков "разорвали" соцсети. Денис Бойко и Андрей Ярмоленко показали, как надо общаться с провокаторами, пишет ТСН.
Сам Бойко по прилету сборной рассказал, что знает, что стал звездой Youtube.
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