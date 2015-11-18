Игроков сборной Украины встретили шампанским и конфетти после исторической игры в Словении

Украинская сборная сыграла вничью со сборной Словении (1:1) и выиграла противостояние с общим счетом 3:1, пишет ПроСпорт.

Как отмечается, фанаты , журналисты и жены встречали ребят в аэропорту кучей воздушных шариков "сине-желтых" цветов.

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«Футболисты не спешили выходить к толпе. А смельчаком оказался Евгений Хачериди, который и получил сполна: его обмыли шампанским да еще и засыпали конфетти. Женя с перепугу убежал обратно к своим. По дороге за ним кто-то нечаянно разбил бутылку шампанского, из-за чего ребята долго не хотели выходить к болельщикам. И, собравшись с силами и накинув капюшоны, вышли на приветствие. Качали Селезнева, Сидорчук, Ярмоленко. Андрей, кстати, вышел одним из последних и забрал на себя внимание прессы, пока Коноплянка убежал через другой выход», - говорится в сообщении.

Отмечается, что футболисты, хоть и были уставшими, но фотографировались с болельщиками и общались со СМИ.