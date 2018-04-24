Сборная Украины: лучший из шести плей-офф

Месть состоялась… Украинцы, хоть и с огромным трудом, но сумели удержать преимущество, добытое тремя днями ранее на своем поле во Львове, а на девятой добавленной арбитром из Турции минуте к основному времени матча и вовсе сравняли счет, на мажорной ноте завершив отборочный турнир. Теперь кошмар 1999-го можно окончательно стереть из памяти. Более того, команда преодолела еще один свой «комплекс», впервые выйдя в финальный турнир большого соревнования (Евро или Чемпионат мира) через последний этап квалификации - плей-офф. Предыдущие пять подобных попыток неизменно завершались неудачей, а на Чемпионат мира-2006 команда Олега Блохина попала как победитель турнира в своей отборочной группе. Его преемник (уже после домашнего Евро-2012) Михаил Фоменко стал первым, кому удалось преодолеть этот «заколдованный» этап турнира - со второй попытки. Ведь мы еще не забыли отбор ЧМ-2014 и матчи с командой Франции.

Известие о том, что нашим соперником в матчах плей-офф стала сборная Словении, воспринималось по-разному.

Конечно же, все тут же вспомнили историю 16-летней давности имени гола Шовковского. Однако более трезвые головы восприняли такой жребий спокойно. И действительно, нам достался не самый сильный и не самый рейтинговый соперник. А посыпать голову пеплом из-за того, что мы совершенно не по делу проиграли словенцам полтора десятка лет тому назад – удел слабых.

История наших взаимоотношений с плей-офф была гораздо более тревожным моментом. Все-таки пять поражений подряд на этой стадии – это уже закономерность. И повод порассуждать о неумении проводить решающие матчи, о наших комплексах, о ментальности…

Но судя по тому, как подопечные Михаила Фоменко провели первый матч, вся эта история с плей-офф волновала их меньше всего. Они сумели выбросить ее из головы и сосредоточились на конкретном сопернике. И нужно признать, соперник этот совсем не впечатлил. Во львовском матче наши были значительно сильнее и победили совершенно по делу.

Впрочем, счет 2:0 на Арене-Львов был воспринят тоже неоднозначно. С одной стороны, мы не пропустили (хотя предпосылки к этому были). С другой, могли победить крупнее и превратить свою поездку в Марибор в туристическую экскурсию. В любом случае, 2:0 после домашнего матча – это огромное преимущество, дающее и уверенность в собственных силах, и громадные шансы на победу по сумме двухматчевого противостояния.

Другое дело, что два года назад такого же преимущества над французами для суммарного успеха не хватило. Но тогда была совсем другая история. Во-первых, Словения – это даже близко не Франция. Во-вторых, тогда всех нас, включая команду Фоменко, захлестнула эйфория. Сейчас же ничего подобного не было. Была уверенность, что мы банально сильнее, а потому за конечный исход особой тревоги не было. Появилась она, как только начался ответный поединок…

В дебюте вторничной игры случилось самое худшее из того, что могло произойти. Команда пропустила быстрый гол. Более того, игра пошла по словенскому сценарию. Забитый гол придал хозяевам уверенности, и они на кураже понеслись вперед. Гости же, до поры до времени, не могли предъявить контраргументы против такой игры. Словенцы брали напором и физической силой, о комбинационном футболе речи не шло. Было понятно, что гол в ворота Хандановича поставит точку в этом противостоянии. Однако контригра у сборной Украины совсем не получалась. Как и ожидалось, Михаил Фоменко выставил оборонительный состав. Он должен был защищать преимущество, добытое во Львове, а не развивать его. Если в первом матче тройку центральных полузащитников составили Рыбалка, Сидорчук и Гармаш, то в Мариборе команда играла в два чистых «опорника» (Степаненко и Рыбалка), компанию которым составил далеко не самый креативный Сидорчук. Получается, что вся нагрузка в атаке ложилась на Ярмоленко, Коноплянку и Селезнева. И именно Селезневу Фоменко отдал предпочтение в линии нападения, хотя в контратаку гораздо лучше выбегает Кравец.

В общем, в первом тайме у нас не получалось ничего, и мы с нетерпением ждали его завершения. К счастью, словенцы так и не смогли забить второй гол. А после перерыва ситуация на поле существенно изменилась. Не то, чтобы сборная Украины заиграла сильнее, но игру словенцев сбить удалось. Гости начали подольше контролировать мяч, моментов у ворот Пятова почти не было. Да и футбола в исполнении обеих команд, собственно, тоже.

Это была ожесточенная борьба, скорее, похожая на регби, но ни в коем случае не футбол. И мы в этой борьбе выстояли.

Наверное, словенцам банально не хватило сил. Играть в такой энергозатратный футбол, в какой они играли на протяжении первых 45 минут, невозможно. Где-то в середине второго тайма батарейки подсели, и украинцам стало полегче. Напряжение, конечно, не спадало (в любой момент счет по сумме двух матчей мог сравняться), но и каких-то сложных задач у ворот Пятова словенцы не ставили.

Ну и – самое главное - нужно отдать должное подопечным Фоменко, они не «повелись» на тот сценарий, который предложили хозяева. Наши с трудом сдерживались, чтобы не отвечать на провокации, но удаления никто не получил. А значит, дисквалификаций в стартовом поединке Евро-2016 не будет.

Итак, не мытьем, так катаньем, сборная Украины завоевала путевку на Евро. Завоевала, продемонстрировав свои лучшие качества. Команда переиграла словенцев в борьбе, в желании, в стремлении биться на каждом сантиметре футбольного поля. Ну, что поделать, если по-другому мы играть не умеем. И вряд ли научимся за ближайших полгода. Мы по-прежнему не играем сами и не даем играть другим. Как ни странно, это самая сильная сторона украинской команды. Собственно, так было и в 2006-м, когда сборная Украины стала четвертьфиналистом чемпионата мира, и в 2012-м, когда не вышла из группы на домашнем Евро.

Конечно, не стоит забывать о том, что львиную долю успеха в нынешнем отборе украинская команда должна разделить с… УЕФА. А точнее, с ее отстраненным в данный момент от футбольной деятельности президентом Мишелем Платини. Разделить, разумеется, не из-за коррупционного скандала, в котором замешан легендарный французский футболист, а ныне чиновник. Именно Платини стал инициатором идеи расширения числа участников Евро с 16 до 24. Если четыре года назад в Украине и Польше играли еще 16 команд, то во Франции-2016 их уже будет на 8 больше. И кому-кому, а не нам рассуждать о пользе этого изменения и том, что на таком большом празднике как чемпионат Европы появится много «левых» команд и откровенно проходных матчей, которые никому не интересны. А ведь еще каких-то два десятка лет назад, в 1992-м, в Евро и вовсе участвовало 8 команд. И только начиная с турнира-1996, в финальном турнире Евро участвовали уже 16 команд. Наш Евро-2012 стал последним в этом формате.

С учетом того, что сборная Украины заняла в своей группе 3-е место, уступив Словакии и Испании, разумеется, при старом формате, никакой речи ни о каком финальном турнире не было бы, в принципе.

Но теперь мы играем по новым правилам. И не попасть в финальный турнир при этой системе отбора уже было бы уже, как говорится, «ниже плинтуса».

Впереди – первая и очень важная часть финального турнира. Жеребьевка. От нее будет очень много зависеть, исходя из дальнейших турнирных раскладов и перспектив. 12 декабря в Париже сборная Украины узнает имена своих первых трех соперников по групповому этапу, и сетку плей-офф, с возможными дальнейшими соперниками, начиная с 1/8 финала. Как сказал накануне, на послематчевой пресс-конференции в Мариборе Михаил Фоменко, цель – стать чемпионом Европы. Но, для начала, нужно хотя бы пройти групповой этап…

Сразу же после окончания последних матчей плей-офф квалификации, УЕФА обнародовал список корзин, а, заодно, избавил себя от главной боли – искусственного разведения по разным группам сборных России и Украины. Команды, благодаря близости в рейтинге, были посеяны в одной корзине и теперь жеребьевку можно проводить «начисто» - без всяких примечаний. К слову, если команды сойдутся по сетке в плей-офф, то игра между ними состоится, заявили в УЕФА. «Горячие» встречи фанатов, по-видимому, уже должны волновать руководство французской полиции…

Помимо россиян, в одной Корзине 2 с украинцами также оказались команда-гранд европейского и мирового футбола - сборная Италии, и куда более скромные команды Швейцарии, Австрии и Хорватии.

В соперниках нашей команды, прежде всего, будет один из грандов мирового футбола – действующий чемпион Европы Испания, действующий чемпион мира Германия, Франция, Англия, Португалия и Бельгия. «Белой вороной» тут может показаться команда Бельгии, никогда в истории не добивавшаяся серьезных успехов на Евро или ЧМ, но система составления классификации сборных Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) настолько мудрена, что… именно бельгийцы сейчас возглавляют мировой рейтинг.

Плюс двоих соперников украинцы получат из Корзин 3 и 4. К этим командам относятся - Корзина 3: Чехия, Швеция, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия; Корзина 4: Турция, Ирландия, Исландия, Уэльс, Албания, Северная Ирландия.

По регламенту соревнований 24 команды делятся на 6 групп по 4 команды. При формировании группы из каждой Корзины берется по одной команде. Далее, уже в ходе турнира, по итогам групповых соревнований в плей-офф, 1/8 финала, попадают по две лучшие команды группы, плюс 4 из 6 лучших, среди команд, занявший 3-и места.

С учетом состава Корзин 3 и 4, где соперники весьма добротные, но не более того, шансов занять 2-е место в группе или попасть в четверку лучших из шести, занявших 3-и места, весьма и весьма велики. Опять же, большой привет и большое спасибо Платини. Эстеты и гурманы футбола – извините…

Впрочем, о соперниках уже в следующий раз, после жеребьевки. Хотя, стоит признать, уже сейчас вырисовывается очень неплохая перспектива. Группы как на Евро-2012 - с Францией и Англией - точно не будет.

Впереди на нашей улице большой праздник – чемпионат Европы по футболу 2016 года. Турнир пройдет на 10 стадионах в 9 городах Франции (две арены – в Париже) с 10 июня по 10 июля.

Кирилл Стадниченко