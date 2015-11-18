Тренер сборной Словении Катанец поздравил команду Украины с выходом на Евро

По словам Катанеца, сказанным на итоговой пресс-конференции, для итогового успеха его команде не хватило мяча на выезде.

"Поздравляю сборную Украины с выходом на чемпионат Европы. Также я бы хотел поздравить свою команду с хорошей игрой. К сожалению, во Львове нам не удалось забить важный выездной гол. Сегодня мои ребята здорово играли, но не смогли отыграть фору в два мяча".

Говоря о своих дальнейших планах тренер заметил: "О будущем не думал. Поживем – увидим. Останусь ли я у руля сборной? Я пока не знаю. Последнее месяцы моя работа была очень тяжелой. Пока я не принял решение".

А говоря о том, чего ждать от Словении в следующих отборочных циклах, тренер заявил: "Некоторые игроки завершат карьеру в сборной, появится молодежь. Это неизбежные процессы. По этой игре хотел бы поздравить Безяка, он хорошо действовал".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью с командой Словении в ответном матче плей-офф Евро-2016 - 1:1 - и, с учетом победы в первом матче (2:0), вышла в финальную часть чемпионата Европы.