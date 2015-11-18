Хачериди: "До сих пор не верю, что вышли на Евро"
02:15, 18 ноября 2015Спорт
1893
Защитник сборной Украины прокомментировал игру в Мариборе.
football.ua
Евгений Хачериди в интервью телеканалу Футбол 1 рассказал про решающий матч отбора Евро-2016 против Словении.
"Словенцы пытались нас задавить в штрафной — навесы, забросы, один из моментов они реализовали. Мы же пытались не вспоминать Францию".
"Они много провоцировали нас и играли некрасиво. Мы достойно оборонялись и имели моменты во втором тайме".
"Несколько недель не будем осознавать, что вышли на Евро. Это праздник".
Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью с командой Словении в ответном матче плей-офф Евро-2016 - 1:1 - и, с учетом победы в первом матче (2:0), вышла в финальную часть чемпионата Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter