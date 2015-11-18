Тимощук: Наши болельщики заслужили поддержать нас во Франции

Тимощук отметил, что словенцы действовали достаточно агрессивно и устраивали много провокаций, передает ТСН.

"Словенцы лучше начали? Да, они действовали очень агрессивно. Была очень тяжелая игра. Трибуны их гнали вперед, было много провокаций. Хорошо, что мы выдержали этот натиск.

Читайте такжеАртем Федецкий заряжает: первые кадры со стадиона в Мариборе (видео)

Игра забудется а результат останется. Для нас это большое достижение. Поздравляю всех наших болельщиков. Они заслужили, чтобы поехать и поддержать свою сборную во Франции", - отметил Тимощук.

Читайте такжеСегодня не было футбола, были одни лишь провокации – Коноплянка

Как сообщал УНИАН, в Мариборе (Словения) завершился матч-ответ плей-офф отборочного турнира Евро-2016, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Словении - 1:1, и победив по сумме двух матчей (3:1) вышла в финальную часть чемпионата Европы.