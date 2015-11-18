Ярмоленко: Искренне рад, что сняли это проклятие в плей-офф

Андрей Ярмоленко радуется подарку, который сделала его команда всей Украине, сообщает Футбол 24.

"Одна мечта осуществилась. Рад, что сделали такой подарок всей Украине. Я за нервы в этой игре уже наверное на 35 лет выгляжу.

Пропустили первый гол, много теряли возле собственной штрафной зоны мячей. В первом тайме не получалось ничего. Нам надо было опустить мяч и играть в короткий пас, ведь их высокие защитники выигрывали весь верх.

Мы понимали, что если забьем словенцам, то игра закончится", - сказал Ярмоленко.

Читайте такжеАртем Федецкий заряжает: первые кадры со стадиона в Мариборе (видео)

По словам Ярмоленко, гол, который он забил - заслуга Кравца, который все сделал.

"Мой гол? Его можно записать на Кравца. Ведь он все сделал. Словения была сильна стандартами. У них любой стандарт из центра поля опасный. С игры они не создали практически ничего у наших ворот.

Мы играем не на область и не район, а на чемпионат Европы. Все отдавались на полную, ведь цена вопроса очень высока. Словенцы бились за свою страну, мы - за свою.

Искренне рад, что сняли это проклятие в плей-офф и смогли пробиться на Евро-2016", - отметил Ярмоленко.

Читайте такжеСегодня не было футбола, были одни лишь провокации – Коноплянка

Как сообщал УНИАН, в Мариборе (Словения) завершился матч-ответ плей-офф отборочного турнира Евро-2016, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Словении - 1:1, и победив по сумме двух матчей (3:1) вышла в финальную часть чемпионата Европы.