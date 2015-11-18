Фоменко не знает, останется ли он на посту главного тренера сборной после выхода на Евро

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко после ответного матча плей-офф отбора Евро-2016 против команды Словении не смог ответить на вопрос, будет ли он готовить команду к чемпионату Европы.

"Этот вопрос не в моей компетенции", - подчеркунл тренер на послематчевой пресс-конференции.

А на вопрос о том, какие задачи тренер ставил бы в случае продолжения работы непосредственно на Евро-2016, Фоменко ответил: "Не только я, а все серьезные люди ставят самые высокие задачи. Стать чемпионом Европы? Да. Но мы пока не знаем даже жеребьевки. Первый шаг – нужно выйти из группы".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью с командой Словении в ответном матче плей-офф Евро-2016 - 1:1 - и, с учетом победы в первом матче (2:0), вышла в финальную часть чемпионата Европы.