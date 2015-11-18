Артем Федецкий заряжает: первые кадры со стадиона в Мариборе (видео)

Артем Федецкий празднует выход сборной на Евро-2016 в секторе с украинскими болельщиками.

А ось ексклюзив-))) Posted by Dmytro Goncharenko on Tuesday, November 17, 2015

Как сообщал УНИАН, в Мариборе (Словения) завершился матч-ответ плей-офф отборочного турнира Евро-2016, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Словении - 1:1, и победив по сумме двух матчей (3:1) вышла в финальную часть чемпионата Европы.