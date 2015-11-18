Артем Федецкий заряжает: первые кадры со стадиона в Мариборе (видео)
01:00, 18 ноября 2015Спорт
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Защитник сборной Украины подошел к сектору с украинскими болельщиками после игры со Словенией.
REUTERS
Артем Федецкий празднует выход сборной на Евро-2016 в секторе с украинскими болельщиками.
Как сообщал УНИАН, в Мариборе (Словения) завершился матч-ответ плей-офф отборочного турнира Евро-2016, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Словении - 1:1, и победив по сумме двух матчей (3:1) вышла в финальную часть чемпионата Европы.
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