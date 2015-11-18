Сборная Украины попала во вторую корзину при жеребьевке Евро-2016

Наша команда попала в одну корзину со сборной России и УЕФА не придется специально разводить команды по разным группам, сообщает Football.ua.

Также украинцы гарантированно не сыграют на групповом эатпе с командами Италии, Швейцарии, Австрии и Хорватии.

Полностью посев выглядит таким образом:

Корзина 1: Франция, Испания, Германия, Англия, Португалия, Бельгия.

Корзина 2: Италия, Россия, Швейцария, Австрия, Хорватия, Украина.

Корзина 3: Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Северная Ирландия, Албания, Уэльс, Исландия, Ирландия, Турция.

Согласно регламенту соревнований, 24 команды будут разбиты на групповом этапе на 6 групп по 4 сборные. В плей-офф, 1/8 финала выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы, плюс четыре лучшие из числа занявших 3-и места.

Жеребьевка Евро-2016 состоится 12 декабря в Париже.