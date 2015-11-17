Сборная Украины в драматичном матче вырвала ничью у Словении и вышла на Евро-2016

В Мариборе (Словения) завершился ответный матч плей-офф отборочного турнира Евро-2016, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Словении - 1:1, и выиграв по сумме двух матчей (3:1) вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Матч проходил в очень грязной борьбе, где соперники поочередно грубо фолили друг на друге. Зачинщиком массовых провокаций стала сборная Словении, но время от времени, украинцы отвечали на провокации соперника.

Словенцы сумели открыть счет уже на 10-й минуте игры и до конца держали в напряжении соперника и ситуацию на поле. И лишь на 8-й добавленной арбитром минуте к основному времени игры гости воспользовались позиционной ошибкой соперника, вышли втроем на голкипера и решающий удар нанес Андрей Ярмоленко - 1:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Украины выиграла по сумме двух матчей - 3:1, впервые сумев преодолеть раунд плей-офф отборочного цикла Евро или ЧМ.

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы во Франции, который состоится с 10 июня по 10 июля 2016 года.