Возле стадиона в Ганновере обнаружено заминированное авто

Об этом сообщает DW Sport на своей странице в Twitter.

BREAKING: Reports that German police have discovered a truck bomb disguised as an ambulance near football stadium in Hanover. #GERNED — DW Sports (@dw_sports) November 17, 2015

Издание Associated Press сообщает, что зрители со стадиона, где должен был проходить товарищеский матч между Германией и Нидерландами, были эвакуированы, а сама игра отменена.

Отмечается, что матч планировали посетить канцлер Германии Ангела Меркель и многие чиновники.

Также издание добавляет, что по словам руководителя полиции Ганновера, игра была отменена, поскольку поступила "конкретная информация" об угрозе взрыва.