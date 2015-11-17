Возле стадиона в Ганновере обнаружено заминированное авто
22:23, 17 ноября 2015Спорт
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Поблизости стадиона в немецком Ганновере в грузовике, замаскированном под автомобиль "скорой помощи" полицейские обнаружили бомбу.
Возле стадиона в Ганновере обнаружено заминированное авто / bbc.com
Об этом сообщает DW Sport на своей странице в Twitter.
BREAKING: Reports that German police have discovered a truck bomb disguised as an ambulance near football stadium in Hanover. #GERNED
— DW Sports (@dw_sports) November 17, 2015
Издание Associated Press сообщает, что зрители со стадиона, где должен был проходить товарищеский матч между Германией и Нидерландами, были эвакуированы, а сама игра отменена.
Отмечается, что матч планировали посетить канцлер Германии Ангела Меркель и многие чиновники.
Также издание добавляет, что по словам руководителя полиции Ганновера, игра была отменена, поскольку поступила "конкретная информация" об угрозе взрыва.
Bin aus dem Stadion raus! Überall Polizei. #ssnhdpic.twitter.com/y34S22vX6d
— Chris Lymberopoulos (@Sky_ChrisL) November 17, 2015
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