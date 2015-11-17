Петряк и Коваленко признаны лучшими молодыми футболистами Украины в октябре

Полузащитник луганской "Зари" Иван Петряк и и полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко признаны лучшими игроками Украины, соответственно, среди 21-летних и 19-летних футболистов в октябре 2015 года, сообщает "Золотой талант" Украины.

Своеобразный хет-трик соорудил полузащитник «Зари» Иван Петряк – он третий раз кряду признан лучшим молодым футболистом Украины U-21 месяца, на этот раз – октября. Вновь уроженец Смелы не имел серьезных конкурентов, но на этот раз он превзошел сам себя и набрал рекордные для проекта Золотой талант Украины 300 баллов. Петряк попал в 107 троек из 113, принятых к обсчету, из них 88 раз – под №1.

У Владлена Юрченко из немецкого «Байера» (Леверкузен), несмотря на то, что благодаря октябрьским появлениям в составе своего клуба он набрал в октябрьском опросе в 12 раз больше баллов, чем за весь предыдущий год, отставание от победителя получилось очень серьезным. Зато он заработал допуск к финальной части голосования 2015 года. По правилам проекта к решающей стадии допускаются только те футболисты, которые хотя бы раз на протяжении календарного года попали в топ-5 месяца.

А лучшим в возрастной категории U-19 был признан полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко. Это его третья победа в ежемесячном опросе кряду (до этого – в августе и сентябре), но первая такая сложная. Если в августе он набрал 240 баллов, то сейчас – только 185, оторвавшись от ближайшего преследователя Александра Зинченко из «Уфы» лишь на 59 баллов.

Возможно, играй Зинченко в чемпионате Украины и будь на виду у экспертов, он бы и выиграл опрос. По крайней мере, в октябре он 18-летним дебютировал в национальной сборной Украины, став в один ряд с Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко. Но в итоге он попал в 55 троек экспертов, принятых к рассмотрению по итогам октября, из 113. А Коваленко попал в 79 троек и добыл третью победу кряду.

Вместе с тем, Зинченко гарантировал себе участие в финальном этапе премии Золотой талант Украины 2015 года.

Золотой талант Украины — общенациональная премия для молодых украинских футболистов. Победители определяются по итогам календарного года в двух возрастных категориях – Under 21 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 21 года) и Under 19 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 19 лет). Годовой рейтинг формируется на основе ежемесячных опросов тренеров, директоров спортивных школ, экспертов, журналистов, болельщиков. В конце года проводится итоговое голосование, к которому участники приходят с бонусными баллами (за успехи в ежемесячных опросах).

В 2013-м году обладателями премии стали Иван Ордец (до 21-го, "Ильичевец" Мариуполь) и Эдуард Соболь (до 19-ти, "Шахтер" Донецк). в 2014-м, соответственно, Руслан Малиновский ("Заря" Луганск) и Валерий Лучкевич ("Днепр" Днепропетровск).