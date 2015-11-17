Усик приступил к спаррингам в рамках подготовки к бою с Родригесом

После тренировочных сборов в Буковеле украинский боксер приступил к спаррингам в Киеве под руководством Джеймса Али Башира и Сергея Ватаманюка, сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко К2.

"Я уже успел посмотреть несколько его поединков. Начали подготовку к бою несколько недель назад в Буковеле. Сегодня приступили к спарринг-сессиям уже в Киеве. С Джеймсом Али Баширом обсудим план работы и будем его выполнять", - отметил Александр Усик.

В свою очередь, генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк отметил: "Этот бой станет репетицией перед поединком за титул Чемпиона мира".

29-летний Родригес на профи-ринге одержал 22 победы, причем 19 нокаутами. Боксирует в стойке правши. На данный момент Педро входит в ТОП-15 рейтинга WBA среди представителей первого тяжелого веса. Последний раз в ринг кубинец выходил в сентябре этого года против Роберто Хименеса. В этом поединке Родригес одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

В активе Александра Усика 8 досрочных побед в 8 поединках. Александр занимает первую строчку рейтинга WBO и 8 позицию в рейтинге WBC. В августе этого года Усик успешно провел защиту титула Интерконтинентального чемпиона по версии WBO, остановив Джонни Мюллера техническим нокаутом в третьем раунде.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2015 года в столичном Дворце спорта Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе, первый номер рейтинга WBO Александр Усик проведет защиту титула в поединке с Чемпионом Латинской Америки по версии WBA кубинцем Педро Родригесом.