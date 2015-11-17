Мужская сборная Украины по шахматам проиграла России и выбыла из группы лидеров командного чемпионата Европы

Украинцы выбыли из группы лидеров, опустившись со 2-го на 6-е место в турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче с россиянами Василий Иванчук проиграл Петру Свидлеру, а Александр Арещенко - уступил Яну Непомнящему. В двух других партиях были зафиксированы ничьи - Павел Эльянов против Александра Грищука и Юрий Криворучко против Евгения Томашевского.

В этом матче встречались лидеры турнирной таблицы, занимавшие 1-2 места. Теперь сборная России укрепила свое лидерство - 8 очков (4 победы), а у команды Украины осталось 6 баллов и она опустилась на 6-е место.

В свою очередь, женская сборная Украины выиграла в 4-м туре у команды Италии со счетом 3,5:0,5 очка. Мария Музычук сыграла вничью с лидером итальянской команды Ольгой Зиминой. А в других трех партиях украинки были сильнее - Анна Музычук выиграла у Елены Сединой, Наталья Жукова у Марины Брунелло и Анна Ушенина у Даниэлы Мовилеану.

Украинки, находившиеся перед этим туром на 7-м месте, набрали 6 очков и поднялись на 4-е место. В свою очередь, в матче лидеров Россия - Грузия, убедительную победу одержали россиянки - 3,5:0,5 очка. Сборная России стала единоличным лидером турнира с 8 набранными очками.

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат Европы по шахматам проходит в Рейкьявике (Исландия) с 12 по 22 ноября.