Евро-2016, отборочный турнир, плей-офф, Словения - Украина 1:1: онлайн-трансляция

Это будет ответная игра стадии плей-офф квалификации.

В первом матче, состоявшемся 14 ноября во Львове, сборная Украины выиграла со счетом 2:0. И теперь, для того чтобы обеспечить себе попадание на Евро, украинцам достаточно будет даже проиграть с разницей в два мяча (1:3, 2:4 и т.д.). Словенцам же, напротив, нужно выигрывать с крупным счетом (3:0, 4:1 и т.д.) В случае повторения результата первого матча - 2:0 в пользу хозяев поля - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Сборная Украины впервые может преодолеть раунд плей-офф отбора Евро или ЧМ. Предыдущие пять попыток команды оказались неудачными, в том числе на Евро-2000 в стыковых матчах с командой Словении. В то же время, словенцы три из четырех раз обыгрывали соперника на этой стадии соревнований.

Накануне сегодняшней игры главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отметил: "Мы прекрасно понимаем, какая атмосфера будет царить на стадионе, он будет гнать хозяев вперед. Это донесено до игроков на теоретических занятиях, все показано и рассказано. Другое дело - как команда воспользуется полученной информацией, что она реализует на поле. Да, завтра нас ждет игра, каких еще не было. Все это понимают. С составом на игру и тактическими нюансами будем определяться непосредственно перед поединком. У нас уже бывали случаи, когда за день до матча все были здоровы, а утром кто-то попадал в лазарет. Поэтому нет смысла забегать наперед. Все, что было необходимо игрокам для восстановления, мы получили в Мариборе. Насколько я знаю, ни у кого из ребят нет жалоб. А вот каково их психологическое состояние - это покажет уже только игра. Главное - сохранять концентрацию и не поддаваться на провокации. Впрочем, об этом мы говорим на каждом сборе, напоминая, что каждый футболист должен соблюдать дисциплину".

А главный тренер сборной Словении Сречко Катанец считает: "Мы знаем, что должны делать, знаем, что должны забивать как минимум дважды в основное время. Считаю, мы можем пробиться на ЕВРО только в том случае, если будем готовы к матчу на сто процентов. Также нельзя упускать свои моменты. У Украины большое преимущество, но каждый, кто знаком с футболом, знает, что понятия "очень трудно" и "невозможно" не тождественны. Один гол может изменить многое. В первом матче в Львове мы уяснили, что в подобных противостояниях нужно реализовать хотя бы один голевой момент. Мы контролировали и игру и мяч, особенно в первом тайме, но действовали недостаточно агрессивно".

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче фаворитом с минимальным преимуществом считается сборная Украины. На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,57 к 1, в то время как на победу команды Словении 2,94 к 1, а на ничью - 3,02 к 1.

Что касается победы по сумме двух матчей - прохода в финальную часть Евро - тут явным фаворитом считается сборная Украины. Ее коэффициент составляет 1,06 к 1, в то время как на Словению можно поставить из расчета 9,50 к 1.

Матч Словения - Украина начнется в Мариборе в 21.45 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет канал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Словении: 1. Ханданович С., 5. Цесар, 13. Йокич, 6. Илич, 19. Печник, 20. Кампль, 2. Брешко, 21. Крхин, 10. Бирса, 18. Безяк, 11. Новакович

Запасные: 12. Облак, 16. Видмар, 4. Самарджич, 15. Струна, 7. Иличич, 8. Куртич, 14. Лазаревич Д., 18. Ротман, 17. Кирм, 9. Любиянкич, 3. Анджелкович, 22. Вербич

сб. Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 17. Федецкий, 20. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 18. Рыбалка, 22. Сидорчук, 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка, 11. Селезнев

Запасные: 1. Бойко, 23. Шевченко Н., 21. Пилявский, 5. Кучер, 4. Тимощук, 2. Каменюка, 19. Гармаш, 9. Гусев О., 14. Караваев, 15. Будковский, 22. Кравец, 8. Петряк

Не повторить ошибок двухлетней давности, сохранить преимущество... Сможем? Накануне на обязательной предматчевой пресс-конференции Михаил Фоменко утверждал: "Опыт, полученный два года назад, позволит нам избежать ошибки". Впереди - последние 90 минут в нынешнем отборочном цикле. В крайнем случае, 120 минут, а в самом крайнем - еще и серия пенальти. Очень не хотелось бы доводить дело до самого конца. Уж слишком привлекательным выглядит преимущество украинцев, добытое в первой игре во Львове...

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Украинцы развели мяч с центра поля.И сразу же предупреждение - получает Цесар за удар локтем в лице Селезнева.

2. Штрафной в исполнении украинцев - Коноплянка пробил низом, Ханданович в падении рукой отбил мяч.

3. Ответ словенцев - Брешко теряет мяч на фланге в борьбе с Коноплянкой.

4. Словенцы пытаются спровоцировать драку, наши стараются не реагировать. Да, веселенький будет матч.

5. Предупреждение - получает Коноплянка после стычки. Судья все-таки усмотрел в его действиях неспортивное поведение...

6. Сидорчук грубо нарушает правила в борьбе с Крхином. На этот раз судья обошлеся без карточки.

7. Атака словенцев завершается неточным пасом в штрафную - защитники выбивают мяч.

8. Во второй волне атаки Бирса не успевает к мячу в борьбе с Хачериди и Пятовым. Вратарь накрыл мяч.

9. Еще один заброс словенцев в штрафную из глубины поля - на сей раз Йокич не успел к мячу.

10. И гол... 1:0.

11. Бирса навешивал в штрафную, после смерии рикошетов Цесар забил гол.

12. Наши туту же идут в ответную атаку. Селезнев проигрывает борьбу за мяч на фланге. у самого углового флажка.

13. Словенцы запустили на поле файер... Зачем? Им же хуже. Пауза в игре.

14. Еще раз Бирса навешивает в штрафную с того же фланга - Ракицкий головой выбил мяч.

15. И вновь атакуют словенцы. Бирса проигрывает борьбу Шевчуку и наши идут в атаку.

16. КОНОПЛЯНКА!!! Отличный момент был у игрока "Севильи", но пробил прямо в защитника.

17. Кампль не добрался до мяча в потенциально опасной атаке хозяев поля. Не успел, слишком сильный пас был.

18. В ответной атаке Федецкий навешивал на Селезнева, но тот проиграл борьбу защитнику.

19. Вторая волна атаки нашей команды - Коноплянка навешивает на Ярмоленко, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.

20. Безяк простреливал вдоль штрафной площади, Федецкий на перехвате ошибся, но мяч ушел за линию ворот.

21. И еще один навес с фланга - Печник перестарался, мяч улетел за линию ворот...

22. Наши пытаются атаковать, но слишком плотно действуют словенцы в обороне. Украинцы упускают мяч в аут.

23. Ракицкий грубо нарушил правила на Печнике. Арбитр не достает карточку...

24. Подача штрафного оказалось не слишком удачной, защитник сборной Украины головой выбил мяч.

25. Предупреждение Йокичу - грубый фол на Ярмоленко.

26. Словенцы явно стараются психологически прессинговать нашу команду... Держаться!

27. В атаке Ярмоленко сразу показывает, что с ним все в поряжде. Проход и навес с фланга в штрафную - Ханданович забрал мяч.

28. СЕЛЕЗНЕВ!!!! Не наказал Кампля за грубую ошибку - обрез на своей половине поля. Пробил прямо во вратаря Евгений.

29. Хачериди хорошо отработал эпизод в обороне и едва не нанес травму Безяку, попав в соперника мячом.

30. Кампль грубо играет против Рыбалки в центре поля...

31. Затяжная многоходовая комбинация украинцев завершается ударом Коноплянки с линии штрафной - выше ворот.

32. Предупреждение получает Рыбалка - грубо сыграл против Крхина. Очень нервный матч...

33. Бречко не менее грубо сыграл против Шевчука в борьбе и упустил мяч за лицевую линию. Судья показывает "от ворот".

34. Хачериди не удержался от соблазна сфолить на сопернике - очень опасный штрафной.

35. Розыгрыш штрафного завершается ударом Печника головой - слишком неточно.

36. Безяк в борьбе с Шевчуком на фланге хотел заработать угловой, но последним коснулся мяча. От ворот.

37. Предупреждение Печнику - грубо сфолил на Коноплянке. Какое по счету нарушение...

38. Шевчук не смоел как следует разыграть штрафной и упустил мяч в аут.

39. Атака украинцев - Ярмоленко навешивает с фланга, соперники вновь берут массовостью и выбивают мяч.

40. Вторая волна атаки гостей - Сидорчук теряет мяч в борьбе с защитником, не смог заработать угловой.

41. Федецкий столкнулся с Бирсой в центре поля. Штрафной в пользу хозяев поля.

42. Печник неожиданно ударил по воротам с угла штрафной - Пятов едва сумел отбить мяч.

43. Острую атаку провели украинцы - навес с фланга не смог замкнуть ударом Селезнев.

44. Многоходовая атака Словении завершается ударом с дальней дистанции Бирсы - намного выше ворот.

45. Арбитр добавил 2 минуты к первому тайму.

45+1. Коноплянку вновь грубо сбили соперники...

45+2. В атаке наши завершают тайм - Коноплянка навешивает с ула в штрафную, Ханданович кулаками выбивает мяч.

ПЕРЕРЫВ

Что же, как и предполагалось, матч крайне трудный для гостей и борьба за путевку на Евро идет очень упорная. Хозяева поля сумели забить быстрый гол благодаря навалу и неразберихи в штрафной пощади. А вот на все остальные их выпады наши защитники отвечают достойно.

В том числе, и на многочисленные провокации стараются не реагировать - держат удар. Признаться честно, столь грязного футбола не доводилось видеть давно. И, разумеется, это тоже часть тактики соперника. Слишком уж нагло и вызывающе они себя ведут, стараясь сбить с толку и спровоцировать украинцев. В этом случае, количество карточек со стороны наших игроков не признак грубой игры, а признак чрезвычайной сдержанности и собранности.

Во втором тайме придется еще тяжелее. Плюс - у нас сохраняется преимущество по сумме двух матчей. Стоять "насмерть" и продолжать искать шансы у ворот соперника, что наши и делали в первом тайме. Команда совсем не жалась в обороне, а часто и с удовольствием ходила вперед. Надо продолжать...

Второй тайм начался!

46. Словенцы развели мяч с центра поля. Тут же пошли в аатку и тут же потеряли мяч...

47. Бирса после столкновения с Ярмоленко пытается с ним поговорить. Динамовец саркастически улыбается... Видимо, второй тайм будет не менее жарким.

48. Федецкий получил травму в столкновении с Безяком. Пауза в игре.

49. КОНОПЛЯНКА!!!!!! Шикарный момент сам себе создал после сольного прохода и ударил - Ханданович парировал удар.

50. Еще одна атака украинцев завершается тем, что Ярмоленко заработал угловой.

51. Коноплянка подал угловой - Федецкий пробил в защитника.

52. Ярмоленко ведется на провокации Печника и отвечает... Судья пока ограничивается без карточки.

53. А теперь Ярмоленко отлично отработал в обороне, в борьбе с Камплем.

54. Вторая волна атаки украинцев - Новакович бьет прямо в руки Пятова.

55. Словенцы вновь атакуют - Бречко теряет мяч в борьбе на фланге с защитником.

56. Кампль рвется в атаку, но в борьбе с Хачериди упускает мяч за лицевую линию. От ворот...

57. Федецкий получил травму в борьбе со словенцем - пауза в игре.

58. Шевчук подал с фланга на Ярмоленко, тот в борьбе с защитниками нанес слабый и неакцентированный удар.

59. Вновь опасное столкновение в центре поля - Печник грубо сбил Шевчука.

60. Замена у сборной Украины - Гармаш вместо Сидорчука.

61. ГАРМАШ!!!!! Просто не попал по мячу, оказавшись один против пустых ворот. Хорошая многоходовая комбинация получилась.

62. В ответной атаке словенцы грубо ошиблись при передаче в атаке.

63. Атака гостей - удар Коноплянки мимо ворот.

64. Федецкий провоцирует соперника грубым нарушением в центре поля... Судья успокаивает игроков без карточек.

65. Йокич не смог завершить атаку хозяев поля ударом с линии штрафной. Хачериди был быстрее на мяче.

66. Замену у сборной Словении - Иличич вместо Печника.

67. Еще один опаснейший навес словенцев - Шевчук выбивает мяч в аут в борьбе с Новаковичем.

68. Замена у Словении - Любиянкич вместо Безяка.

69. Подавали штрафной словенцы с фланга - неточно, прямо в наших защитников.

70. Кампль теряет мяч в борьеб с Хачериди в очередной атаке словенцев.

71. Коноплянку вроде как сбили в атаке на линии штрафной - судья не реагирует.

72. Вторая волна атаки - Шевчук бьет из выгодной позиции в ногу Хандановича. Словенцы поплыли...

73. Ярмоленко бьет с дальней дистанции - Ханданович переводит мяч на угловой.

74. Опасно разыграли угловой украинцы - сначала Федецкий не смог ударить по ворота, а потом Ракицкий ударил с линии штрафной, выше.

75. ПЯТОВ!!!! Шикарный сэйв после удара Цесара, который замыкал подачу углвоого.

76. Новакович выходил на ворота - защитники вовремя создали "вне игры".

77. Бречко простреливает с фланга в ногу защитника - угловой.

78. Подачу углового нейтрализует Ракицикий - ударом головой отправляет мяч в аут.

79. Замена у сборной Украины - Кравец вместо Селезнева. Евгения уносят на носилках с поля.

80. Замена у сборной Словении - Лазаревич вместо Бирсы.

81. Словенские болельщики закидывают поле файерами - хорошо, хоть в Пятова не попали...

82. Кравец и Крхин стокнулись в центре поля.

83. Федецкий прерывает атаку соперника фолом на Лазаревиче.

84. ЛЮБЬЯНКИЧ!!!! Из шикарной позиции бьет прямо в нашего защитника.

85. Федецкий фолит на Йокиче - опасный штрафной для словенцев.

86. Подача штрафного - прямо на голову Хачериди. Вторая волна атаки приносит угловой словенцам...

87. Подача углвоого - Крхин в борьбе с Ярмоленко зарабатывает угловой.

88. Еще одна подача углового - вновь наши защитники выбивают мяч. Вторая волна атаки завершается тем, что мяч ловит Пятов.

89. Навес в штрафную - Пятов в борьбе с Любьянковичем забирает мяч. Пострадал в этом моменте Хачериди, травма бедра.

90. Навес в штрафную - Цесар нарушает правила в борьбе с Кравцом.

Арбитр добавил 5 минут.

90+1. Ярмленко и Бречко едва не сошлись в рукопашной. Судья действует как боксерский рефери в ринге - просто разнимает соперников. Без карточек.

90+2. Кравец получил рассечение, голова забинтованная, много крови... Кровью достается путевка на Евро.

90+3. Удаление - Бречко получает прямую красную карточку за удар Коноплянки.

90+4. Предупреждение Лазаревичу - отталкивал руками соперника.

90+5. Атака украинцев - Ярмоленко в борьбе с защитником зарабатывает угловой.

90+6. Замена у Украины - Тимощук вместо Коноплянки.

90+7. Навес из глубины поля словенцев - Тимощук выбивает мяч, еще один навес - Гармаш выбивает мяч.

90+8. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!! ЯРМОЛЕНКООООООО!!!!!! 1:1 Обрез у словенцев получился и три игрока сборной Украины вышли на вратаря. Гол забил Ярмоленко.

МАТЧ ОКОНЧЕН!!!!

УКРАИНА НА ЕВРО!!!!

Спасибо за внимание!